Bu adam kafayı 'üşütmüş'!

Bir adam bu kadar mı 'soğukkkanlı' olur!Lakabı Buz Adam. Wim Hof, lakabından da anlaşılacağı üzere buzla iyi geçinen bir adam.Buzlu sularda yüzüyor, buz kalıbının üzerine oturuyor, karda yürüyüp koşuyor.20 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Hof, Guinness Rekorlar Kitabı'na da bu yeteneğiyle ismini yazdırdı.1999 yılında Kuzey Kutup Dairesi'nde çıplak ayak 160 kilometre yürümeyi başaran, 2002 yılında yalnızca basit bir yüzme şortuyla buzun altına girip 80 metre kadar -neredeyse bir Olimpik havuzun iki katı boyunda bir alanda yüzen (Rekorlar Kitabı'na girdi) yine aynı isim;Wim Hof.Şimdi kendi rekorunu kırmak için kolları sıvayan bu çılgın adam, içi buz dolu bir konteynırın içine girip 1 saat 45 dakika boyunca eksi 20 derecede durmaya çalışacak.Bundan 20 yıl önce bu yeteneğini keşfettiğini dile getiren Hof, "Buzla kaplı bir park gözüme ilişti.O an aklıma oraya gidip buzun içinde dursam, ne olur sorusu geldi.Ve denedim. Bu benim için hiç de zor olmadı" açıklamasında bulunuyor."Kıyafetlerimi çıkardım ve oraya gittim. 30 saniye boyunca öylece kaldım.Kendimi iyi hissettim. Ve o gün bugündür bunu her gün yapıyorum"Tummo ismi verilen eski bir Himalaya meditasyonuyla rahatlayan ve pratik yapan Hof'un 'buzla dansı' gerçekten de görülmeye değer!