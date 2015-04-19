Bu adada evlerin rengini değiştirmek yasak

İtalya’nın doğası, mimarisi ve sanat eserleriyle ünlü Venedik şehrinin 118 adasından biri olan Burano, farklı renklere boyalı evleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Burano’da evlerin renkleri koruma altına alınırken, evinin rengini değiştirmek isteyenlerin belediyeden izin alması gerekiyor.

Burano Adası, Venedik’in 11 kilometre kuzeyinde yer alan 3 bin nüfuslu küçük bir kasaba. Araç trafiğine kapalı olması nedeniyle sessizliği, rengarenk evleri ve dantelleriyle ünlü Burano; mor, pembe, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mavi, turkuaz renklere boyalı evleriyle adeta renklerin buluşma adresi.

Bazı evlerin birden çok renge boyandığı adanın neden rengarenk olduğu konusunda ise rivayetler çeşitli… Bunlardan en ilginci ise adalı balıkçıların gece evlerini rahat bulabilmeleri için kadınların evleri çeşitli renklere boyaması.

Evlerin rengini değiştirmek yasak

Kanalların iki yanına sıralanmış çift katlı evlerin önünde ise ev ile aynı renk balıkçı sandalları dikkati çekiyor.

Burano’da evlerin renkleri koruma altına alınırken, evinin rengini değiştirmek isteyenlerin belediyeden izin alması gerekiyor.

Venedik’ten 20 dakika

Romalılar tarafından 6. yüzyılda yerleşime açılan adanın isminin nereden geldiğine yönelikse 2 ayrı inanış bulunuyor. Adanın, Buriana ailesi tarafından kurulduğu için Burano ismini aldığı ya da ilk yerleşimcilerin Buranello’dan geldikleri için bu ismin verildiği düşünülüyor.

Kendine özgü deniz trafiği, sudaki trafik işaretleri, bir otobanı andıran geliş-gidiş güzergahlarının bulunduğu Venedik’ten adaya ulaşım vapurla 45, deniz taksiyle ise 20 dakika.