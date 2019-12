Bu 6 yiyecek mutlu ediyor

Mutsuz musunuz? Bırakın rejimi, kalorileri... Mutluluk için işte tüketmeniz gereken 6 besin. Kendinize bir mola verin ve bu yiyecekleri hemen yemeye başlayın.



İlişkilerinizde sorunlar mı yaşıyorsunuz? Hatta bu aralar bir ilişkiniz olmadığı için de biraz umutsuz musunuz? Nedenleri ne olursa olsun, yaşadığımız stres dolu anlarda tüketeceğimiz bazı besinler ile sakinleşmemiz gerçekten mümkün!



Kiraz, çilek ve böğürtlen gibi meyveler rahatlatır



İçeriğindeki karbonhidrat yavaşça şekere dönüşürken sizi mutlu edecek ve aynı zamanda vücudunuz bir şeker bombardımanına tutulmamış olacaktır.



C vitamini açısından güçlü olan meyveler sayesinde vücudunuzdaki kortizol hormonu azalacak ve daha az stresli hissedeceksiniz.



Siyah çikolata mutlu eder



e-kolay'ın haberine göre, yüzde 70 kakao içeren siyah çikolatadan vazgeçmeyin. İçeriğindeki güçlü antioksidanlardan olan flavanoid sayesinde rahatlayacak ve kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz.



Kuşkonmazı da listeye eklemekte fayda var



İçeriğinde doğal olarak bulunan folik asit sayesinde kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. Bir kap yoğurdun içine karıştırarak yiyebilirsiniz.



Meksika mezesi olan Guakamole yapmaya ne dersiniz?



B vitamini deposu olan avokadoların sizde yaratacağı etki çok iyi olacaktır. Tarif: 2 avokadoyu soyun. Çekirdeklerini çıkartarak 4'e bölün. Yoğurt, maydanoz, limon suyu, sivri biber, soğan ve sarımsağı bir kaba avokadolar ile birlikte koyun.



Hepsini iyice ezilene kadar karıştırın. Bunun için mutfak robotunuzu kullanabilirsiniz. Sonrasında 2 domatesi küp küp kesin ve hazırladığınız karışımın içine ekleyin. Buzdolabında yaklaşık 1 saat beklettikten sonra çıkarın ve işte muhteşem bir stres düşürücü lezzetiniz hazır!



Chai Çayı ilginç bir deneyim olabilir!



Yumuşak içimiyle sizi rahatlatacak kafeinsiz bir Chai çayı bütün gününüzün iyi geçmesini sağlayabilir.



C vitamini tüketin



Önemli bir konuşma veya yapacağınız iş öncesinde yaklaşık 1000mg C vitamini almanız, ruh halinizi çok daha iyi bir hale sokacak.



Kan basıncını düşüren ve kortizol hormonlarını azaltan C vitamini sayesinde hem damak lezzetiniz artacak, hem de stresiniz aşağıya çekilecek.