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Kültür-Sanat

Bu 23 Nisan'da büyükler çocukların yerine geçecek!

Barış İçin Müzik Vakfı bu 23 Nisan için büyükleri, çocukların yerine geçmeye davet ediyor

20 Nisan 2018 23:26

13 yıldır ekonomik  ve sosyal imkânları sınırlı çocuklara ücretsiz müzik eğitimi olanağı sağlayarak onların sanatla buluşmalarına destek olan Barış İçin Müzik Vakfı bu 23 Nisan için büyükleri, çocukların yerine geçmeye davet ediyor.

Her 23 Nisan’da görmeye alıştığımız, çocukların kısa süreyle yetişkinlerin görev makamını devralmasından farklı olarak bu kez yetişkinler çocukların yerine geçecek.

Barış için Müzik Vakfı çatısı altında eğitim alan ve vakıf orkestrasının üyesi olan çocuklar enstrümanlarını ve orkestradaki yerlerini büyüklere emanet edecek.


21 Nisan’da gerçekleşecek etkinlikte orkestra olma hissini yaşayıp, yeni çocukların eğitimlerine destek olmak isterseniz  buradan hem orkestradaki yerinizi seçebilir, hem de daha çok çocuğun müziğe dokunmasını sağlayabilirsiniz.

 

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