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Yaşam

BTYK TOPLANTISINA ÖĞRENCİ PROTESTOSU  ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 13:02

-BTYK TOPLANTISINA ÖĞRENCİ PROTESTOSU  ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Türkiye'de bilim politikalarının oluşturulmasında en yüksek karar organı olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Erdoğan'ın salona girmesinin ardından bina önünde toplanan bazı ODTÜ'lü öğrenciler, protesto gösterisinde bulundu.  TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsündeki BTYK'nin 22. toplantısına Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, rektörler, bakanlık müsteşarları ve ilgili kurum yöneticileri katıldı. -ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO Başbakan Erdoğan'ın salona girmesinin ardından bina önünde toplanan bazı ODTÜ'lü öğrenciler, protesto gösterisinde bulundu. ''Kendi okulumuzun salonuna almıyorlar'' diyen öğrenciler, AK Parti aleyhine sloganlar attı. Olay yerine özel timin takviye olarak gelmesinin ardından, öğrenciler üstleri aranarak Çevik Kuvvet otobüslerine bindirildi.

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