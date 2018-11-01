BTSO'nun Ur-Ge çalışmaları bir ödül daha aldı

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı tarafından Rusya\'da düzenlenen \'Türkiye-Rusya Ev Tekstili ve Kumaş Günleri\' yurt dışı pazarlama faaliyeti ile \'Hedef Pazarda Başarılı B2B Organizasyonu ve Alım Heyeti\' kategorisinde \'İyi Uygulama Örneği\' ödülü aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Ticaret Bakanlığı ile birlikte sürdürdüğü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projeleriyle kentin ihracatına ve rekabet gücüne ivme kazandırmaya devam ediyor. 14 Ur-Ge Projesi yürüten Oda, bu alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçen yıl bebe ve çocuk konfeksiyonu Ur-Ge Projesi ile ‘İyi Uygulama Örneği’ ödülü alan Oda, bu yıl ise Tekstil Ur-Ge projesi kapsamında Rusya’da düzenlediği yurt dışı pazarlama faaliyeti ile ödüle layık görülerek Ur-Ge’lerdeki başarısını bir kez daha tescilledi.

BAŞARILI PROJELERİN SAHİPLERİ SERTİFİKALARINI ALDI

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Kümelenme Konferansı’nda Ur-Ge projeleri arasından seçilen başarılı projelerin sahiplerine sertifikaları takdim edildi. Rusya’da düzenlenen ‘Türkiye-Rusya Ev Tekstili ve Kumaş Günleri’ yurt dışı pazarlama faaliyeti ile ‘Hedef Pazarda Başarılı B2B Organizasyonu ve Alım Heyeti’ kategorisinde ‘İyi Uygulama Örneği’ ödülü almaya hak kazanan BTSO Tekstil UR-GE projesinin ödülünü ise Oda adına Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan aldı. Muhsin Koçaslan’a ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan takdim etti.

\'UR-GE İLE FİRMALAR EZBER BOZUYOR\'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetini ve ihracatını Ur-Ge projeleriyle güçlendirdiğini söyledi. Ur-Ge projeleri kapsamında şimdiye kadar 30’u aşkın yurt dışı pazarlama organizasyona imza attıklarını dikkati çeken Koçaslan, \"Firmalarımız, bu organizasyonlarda ihracatlarını güçlendirmenin yanı sıra küresel arenadaki rakiplerini de tanıma imkanı elde etti. Firmalarımız dünya arenasında daha güçlü boy göstermeye devam edecek. İnşallah yakın zamanda Ur-Ge projelerimizin sayısını da 20’ye çıkararak, farklı sektörlerimizin de rekabetçiliğini güçlendireceğiz\" dedi.

RUSYA ETKİNİLİĞİ ÖRNEK OLDU

Muhsin Koçaslan, Tekstil Ur-Ge Projesi’nin Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirdiği ‘Türkiye-Rusya Ev Tekstili ve Kumaş Günleri’ etkinliğinin Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’ye model olarak gösterildiğini vurguladı.

UR-GE ÖDÜLE DOYMUYOR

BTSO tarafından yürütülen Ur-Ge projeleri daha önce de önemli ödüllere layık görülmüştü. ‘Bursa Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’ Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası tarafından ‘Bronz Etiket’le ödüllendirilmiş ayrıca Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. KOBİ Kümelenme Konferansı’nda da ‘İyi Uygulama Örneği’ olarak seçilmişti. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü 2. Ur-Ge Projesi üyelerinin Kırgızistan’daki B2B organizasyonunda 1 günde bin 600 iş görüşmesi gerçekleştirmiş, bu organizasyon da Türkiye’nin yurt dışındaki en verimli programlardan birisi olarak kayıtlara geçmişti.



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