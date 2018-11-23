BTSO'dan, eğitim ve öğretim külliyesine mescit

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi’ne öğretmen ve öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda modern bir mescit kazandırdı.

BTSO, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Eylül ayında Eğitim Vadisi’nde modern mimarisiyle dikkat çeken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Camisi’ni kazandıran BTSO, şimdi de 15 Temmuz Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi’nde yer alan yeni mescidi, ‘Mevlidi Nebi Haftası’nda ibadete açtı. İlhan Varank Konferans Salonu’nun yanında hazırlanan mescidin açılış töreninde ‘Peygamber Efendimiz ve Gençlik’ konulu bir de sempozyum gerçekleşti. Sempozyumda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, genç nesillerin sağlam bir toplumun geleceği olduğunu söyledi. Modern dünyanın en önemli parametrelerinden birisinin eğitim olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Bir işin temelinde eğitim olmazsa o alanda başarılı olmanız mümkün değildir. Bu koltuklarda oturan genç kardeşlerimiz ülkemizin kalkınma hedeflerinde önemli birer aktör olacaklardır” diye konuştu.

\'GÜÇLÜ NESİLLER BU EĞİTİM YUVALARINDA ORTAYA ÇIKACAK\'

Başkan Burkay, BTSO olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve vatan sevgisi bilincini diri tutmak amacıyla kahraman şehitlerin isimlerinin 15 Temmuz Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi’ndeki okul ve dersliklere verildiğini hatırlattı. Eğitim Külliyesi’nde yer alan ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın birlik ve beraberliğin en büyük sembolü olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Eğitim yuvamız ilimle donanmış güçlü neslin ortaya çıkmasını sağlayacak” dedi.

\'GENÇLERİMİZ, GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR\'

Hz. Muhammed\'in hayatının genç nesiller için en önemli model ve kılavuz olduğunu kaydeden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Peygamber Efendimiz sağlam karakterli nesillerin yetişmesi adına gençlere çok önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatanına ve milletine bağlı, Peygamber Efendimizin öğretileri ışığında kendilerini geliştiren bireyler olacaktır” açıklamalarında bulundu. Başkan Burkay, konuşmasının sonunda tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutladı.

\'ÇOK GÜZEL ESERLERLE YAD EDİLECEKSİNİZ\'

Bursa İl Müftüsü İzani Turan ise, BTSO’ya bu anlamlı hizmetinden dolayı teşekkür ederek, “BTSO kentimize önemli hizmetleri hayata geçiren bir kurum. Odamız sadece iş dünyasına yönelik değil, önemli sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Size gıpta ediyorum. Gelecekte odamız ve kıymetli yöneticileri çok güzel eserlerle yad edilecek. Bu hayra ortak olan tüm iş dünyası temsilcilerimize ve BTSO’ya bu anlamlı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri mescidin açılışını gerçekleştirdi.



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