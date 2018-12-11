BTSO yeni ihracat kapıları açıyor

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), alım heyetlerindeki başarılı performansıyla firmalara yeni ihracat kapıları açıyor. 2018 yılında 2 alım heyeti ile gıda sektörünün dış ticaretine büyük katkı sağlayan BTSO, Mart 2019’da yapılacak yeni organizasyon için de kolları sıvadı.

Türkiye’nin üretim üssü Bursa’nın ihracatçı kimliğini güçlendirmek için projeler geliştiren BTSO, Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü UR-GE projeleriyle bu vizyonunu devam ettiriyor. Geçtiğimiz ay Gıda UR-GE Alım Heyeti organizasyonuyla 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, bu organizasyon sayesinde 1.000’in üzerinde yeni iş görüşmesinin yapılmasına öncülük etti. Başarılı geçen organizasyonun ardından ilk değerlendirme toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ve organizasyonda yer alan firmalar katıldı.

\'İLGİ İKİ KAT ARTTI, DİĞER ODA VE BORSALARA MODEL OLUŞTURDU\'

Aytuğ Onur, BTSO’nun UR-GE projelerindeki başarılı performansıyla Türkiye’deki oda ve borsalara model olmayı başardığını söyledi. 14 ayrı UR-GE; 1 HİSER Projesiyle sektörlerin rekabetçi kimliğini güçlendiren adımlar attıklarını kaydeden Onur, Gıda UR-GE Projesi’nin de sektörün ihracatına ciddi katkı sağladığını vurguladı. Organizasyona katılımın iki kat arttığını dile getiren Onur, \"Sektörümüz UR-GE projeleri ile ciddi iş bağlantıları kuruyor. Birçok firmamız farklı ülkelerde ihracat yapmaya başladı. 2019 yılında yapılacak yeni alım heyeti organizasyonu için çalışmalarımıza başladık. BTSO olarak firmalarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz\" dedi.

\'ÖNEMLİ ALICILAR GELDİ\'

Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Gıda UR-GE Alım Heyeti Programı\'na yurt dışından önemli alıcıların geldiğini hatırlattı. Suudi Arabistan’dan 14, Pakistan’dan 12, BAE’den 10, Irak ve Katar’dan 9 olmak üzere Avrupa ve Kuzey Afrika’dan önemli alıcıların Bursalı firmalarla buluştuğunu dile getien Sayılgan, \"Türkiye’nin önemli gıda üretim merkezlerinden olan Bursa’nın sahip olduğu potansiyeli ihracata da yansıyor\" diye konuştu.



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