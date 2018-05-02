BTSO, Küresel Fuar Acentesi ile ticarette sınırları kaldırıyor

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi ile üyeleri için ticarette sınırları aşıyor. Son bir ayda düzenlediği organizasyonlarla Bursa iş dünyası temsilcilerini Almanya, İtalya ve Katar’da düzenlenen birbirinden prestijli fuarlarla buluşturan BTSO, üyelerinin ihracatçı kimliğine büyük güç kattı.

BTSO, Küresel Fuar Acentesi projesi ile Bursa iş dünyası temsilcilerini sektörlerindeki en prestijli fuarlarla buluşturmayı sürdürüyor. Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen organizasyonlarla Nisan ayında üç ayrı fuara katılan BTSO üyeleri, sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakaladı. Makine ve metal işleme sektörü temsilcileri Almanya Düsseldorf’ta düzenlenen TUBE 2018 Fuarı’na katılırken, mobilya sektörü temsilcileri ise dünyanın en büyük mobilya fuarı Salone del Mobile Fuarı’nda yer aldı. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ise Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Cityscape Katar Fuarı’na katıldı.

\'ULUSLARARASI FUARLARDA YER ALMAK ZORUNLULUK HALİNE GELDİ\'

Bursa makine ve metal işleme sektörü temsilcileri, Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen TUBE Fuarı’na katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Yusuf Ertan’ın da yer aldığı yaklaşık 20 kişilik BTSO heyeti, Uluslararası Boru İhtisas Fuarı TUBE Düsseldorf 2018 Fuarı’nda sektörlerindeki yenilikçi teknolojileri, yeni makine ve ürünleri inceleme fırsatı elde etti.

Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen fuar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, değişen rekabet koşullarıyla birlikte firmaların uluslararası fuarlarda yer almalarının bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. İki yılda bir gerçekleştirilen TUBE Fuarı’nın da dünyanın en önemli firmalarını bir araya getiren, büyük bir organizasyon olduğunu dile getiren Şener, “Fuarda 57 ülkeden 1200’den fazla firma ürün ve hizmetlerini sergiledi. Çok sayıda Türk firmasının da stant açtığı fuardan firmalarımız oldukça memnun ayrıldı” dedi. BTSO heyeti fuar ziyaretinin yanı sıra Köln Müsiad Şubesi’ni de ziyaret ederek Köln Müsiad Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gazi Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya geldi.

‘MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN DEV BULUŞMASI’

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Salone del Mobile Fuarı’nı 18 kişilik bir heyetle ziyaret eden BTSO üyeleri, mobilya sektöründeki son gelişmeleri takip etme imkanı yakaladı. Fuar ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Durmuş Kumru, Salone Del Mobile Fuarı’nın bu yıl 57. kez düzenlendiğini söyledi. Fuarın dünyanın 188 farklı ülkesinden 430 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını belirten Kumru, “Dünyanın farklı bölgelerinden 1800’den fazla firmanın stant açtığı, sektörümüzün en prestijli buluşmasını Bursa iş dünyası olarak bizler de ziyaret ettik. Sektörümüzdeki son trendleri ve geleceğin teknolojilerini yakından incelediğimiz fuar, firmalarımız açısından oldukça verimli geçti. Gelecek yıllarda da bu fuarda yer almayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ORTADOĞU VE KÖRFEZ BÖLGESİNİN EN ETKİLİ GAYRİMENKUL FUARI”

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Cityscape Katar Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Serdar Atilla Erdem ise fuarın Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki en etkili gayrimenkul fuarı olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 kişiden oluşan bir heyetle fuarda incelemelerde bulunduklarını belirten Erdem, “İş görüşmeleri açısından son derece verimli bir fuar ziyareti oldu. Heyetimizde yer alan firmalar, fuar süresince çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirdi.” dedi. Erdem ayrıca fuar ziyareti kapsamında Katar Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile de bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantıda bölgedeki yatırım fırsatları hakkında firmaların önemli bilgiler edindiklerini kaydeden Erdem, Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi’ye teşekkür etti.

22 MİLYON LİRALIK FUAR DESTEĞİ

Öte yandan Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlediği iş gezilerine katılan 5 binden fazla üyesine KOSGEB işbirliğinde şimdiye kadar 22 milyon liraya yakın destek sağlayan BTSO, firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunuyor. BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defa olmak üzere bin liraya kadar destek veriyor. BTSO üyeleri, www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgiler alıp, sektörlerine ilişkin organizasyonlar için başvuruda da bulunabiliyor.

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