-BTSO ile ŞUTSO arasında kardeşlik ve işbirliği protokolü imzalandı (fotoğraflı-görüntülü) BURSA (A.A) - 29.11.2011 - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) arasında kardeşlik ve işbirliği protokolü imzalandı. BTSO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısına ŞUTSO üyesi 40 kişilik iş adamı heyeti de katıldı. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Ertekin, yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın şu an 5 milyar TL civarında tarımsal üretimi olduğunu belirtti. Ertekin, şunları kaydetti: ''Ama bunu maalesef son ürün haline getirmeden daha çok hammadde satıcısı durumundayız. Onbir peygamber bizim topraklarımıza ayak basmış. Hz. İsa kutsanmış bizim şehrimizde. Turizmden de en az tarım kadar gelir elde etme imkanı var. Sanayiden de bunu katma değer haline getirirsek inşallah önümüz çok açık. Şanlıurfa, Amerika gibi tam bir fırsatlar şehri. Bunu birlikte değerlendirmeliyiz. Birbirimizin tecrübelerini paylaşmak istiyoruz.'' BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez de bu tür ziyaretlerin bir defaya mahsus kalmamasını isteyerek, şöyle dedi: ''Kardeşlik protokolleri imzalanıyor ama sonra olduğu yerde kalıyor. Biz birbirimizi ziyaret etmeye devam etmeliyiz. Bu ziyaretler umarım amacına ulaşır. Bizler de hem oranın desteklerinden yararlanırız ve sağlayacağımız istikrar ile oradaki barışın, gelişmenin artmasına vesile oluruz.'' BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez ile ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertekin, daha sonra iki şehir arasında kardeşlik ve işbirliği protokolünü imzalandı. (CM-HLK-MUR)