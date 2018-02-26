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BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA Tiaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın dün hayatını kaybeden kardeşi Ahmet Tevfik Burkay'ın cenazesi (51), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

26 Şubat 2018 19:01

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA Tiaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay\'ın dün hayatını kaybeden kardeşi Ahmet Tevfik Burkay\'ın cenazesi (51), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın kardeşi Ahmet Tevfik Burkay, İstanbul’da bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün akşam saatlerinde hayatıını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Ahmet Tevfik Burkay, bugün öğle vakti Ulacami\'de kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı\'na defnedildi.
Cenazeye Burkay ailesi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Ali Ay, siyasetçiler, iş insanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Başbakan Binali Yıldırım da çelenk gönderdi.

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