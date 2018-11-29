BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın acı günü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay\'ın babası Hacı Ömer Burkay son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşındaki yaşamını yitiren Hacı Ömer Burkay\'ın cenazesinde siyaset, iş, sanat ve spor camiasından birçok kişi, BTSO Başkanı Burkay\'ı yalnız bırakmadı.

Bursa\'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybeden Hacı Ömer Burkay\'ın cenaze töreni Ulucamii\'nde gerçekleşti. BTSO Başkanı İbrahim Burkay\'ın babasının cenaze törenine Gıda ve Tarım Eski Bakanı Faruk Çelik, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ile Refik Özen, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile Yüksel Özkan, AK Parti Eski Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Recep Altepe\'nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. İbrahim Burkay\'ın oldukça üzgün olduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Hacı Ömer Burkay\'ın cenazesi Pınarbaşı mezarlığında toprağa verildi.

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