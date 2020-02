BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, \"Her konseyimizin sektörüyle alakalı Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz. Bununla birlikte konseylerimizin uluslararası fuarı ve kongreyi de Bursa\'mıza kazandırmalarını bekliyoruz\" dedi.

BTSO tarafından sektörlerin gelişimine liderlik yapılması amacıyla oluşturulan sektörel konseylerin 2018- 2022 döneminde görev yapacak başkanlar bir araya geldi. Türkiye\'de ilk kez BTSO\'nun hayata geçirdiği sektörel konsey yapılanmasında ikinci dönem başkanları, hizmet binasındaki toplantıda buluştu. Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 2013 yılında hayata geçirdikleri sektörel konsey yapılanmasının, BTSO\'nun vizyon projelerine öncülük yaptığını söyledi. TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM ve UYEM gibi makro ölçekli projelerin, sektörel konseylerdeki çalışmaların ürünü olduğunu kaydeden Burkay, \"Sektörel konsey yapılanmamızın ilk döneminde önemli başarılar elde ettik. Türkiye\'ye model olan projelerimizin birçoğu sektörel konseylerdeki çalışmaların ürünü\" diye konuştu.

Konsey yapılanmasının yüzde 65\'lik kısmının, BTSO\'nun seçilmiş meclis ve komite üyelerinden oluşacağını belirten Başkan Burkay, konsey çatısı altında ayrıca akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının temsilcileri ile alanında söz sahibi şirket yöneticilerinin yer alacağını söyledi. Yeni dönemde daha büyük hedeflere ulaşmak adına konsey yapılanmasını 4 ana temel üzerine kurguladıkların kaydeden Başkan Burkay, \"İlk olarak her konseyimizin sektörüyle alakalı bir Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz. Bununla birlikte konseylerimizin uluslararası bir fuarı ve kongreyi de Bursa\'mıza kazandırmalarını bekliyoruz. Son olarak her konseyimizin yurt dışında sektörleriyle alakalı katılacağı etkinlikleri olacak. Tüm bu uluslararası çalışmalarla kentimizin potansiyelini yukarıya taşımayı hedefliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI