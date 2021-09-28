BTS, pandeminin ardından konserlerine başlıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze konserlerine ara veren K-pop’un en ünlü grubu BTS, hayranlarıyla yüz yüze geleceği yeni konser serisine başlıyor.

K-pop’un en ünlü erkek grubu BTS, pandemi sonrası konserlerine yeniden başlıyor. Güney Koreli müzik grubu, bu yılın sonlarında ABD’nin Los Angeles kentinde canlı konserler düzenlemeyi planlıyor. Pandemiden dolayı çevirimiçi etkinliklerde yer alan BTS, uzun zaman sonra ilk kez hayranlarıyla yüz yüze buluşacak.

NTV'de yer alan habere göre, grubun müzik şirketi Big Hit Music’ten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının ortasında yüz yüze konser vermek kolay değil, ancak bu fırsatı elde ettik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konser vereceğiz" denildi.

BTS, ARMY adı verilen hayran grubu karşısına en son 2019'da Güney Kore’nin Seul kentinde verdiği konserle çıkmıştı. Grup, pandemiden dolayı 2020'deki en büyük dünya turnesini iptal ederek sanal konserler düzenlemeye başlamıştı. Zor koşullara rağmen grup, sanal canlı yayın konserlerine devam etti. BTS, hayranlarıyla kendi platformunda etkinlikler düzenleyip salgında da on milyonlarca dolar kazanmayı başardı. BTS'in müzik şirketi Hybe Co.'nun hisseleri salı günü yüzde 5,9'a kadar yükseldi.