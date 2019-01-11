BTS, kurulumu başlayan sinyalizasyon sisteminin kumanda merkezi için uyardı: Aksaklıklar yaşanabilir

Ankara’da 13 Aralık’ta yaşanan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren facianın ardından olmadığı ortaya çıkan sinyalizasyon sisteminin kurulum çalışmaları bitmeden, bu kez de kumanda merkezinin taşınması gündeme geldi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, “Yeni kumanda merkezinin kurulumu tam olarak bitmeden taşınma gerçekleşirse ciddi aksaklıklar yaşanabilir” uyarsında bulundu

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre TCDD, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile imzaladığı protokol gereği içerisinde trafik kumanda merkezinin de bulunduğu 49 bin metrekarelik alanı boşaltacak. Protokol uyarınca binaların boşaltımı devam ederken kazaları önleme ve sistemi kontrol açısından önemli bir yer tutan trafik kumanda merkezinin de Eryaman ya da kazanın yaşandığı Marşandiz İstasyonu’na taşınması planlanıyor. Ancak kurulumu uzun zaman gerektiren ve en geç Ağustos ayına kadar taşınması gereken yeni kumanda merkezine ilişkin henüz hiç bir çalışma yürütülmediği öğrenildi.

"Aksaklıklar yaşanabilir"

BTS'nin TCDD’nin sahip olduğu alanın Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne verilmesine ilişkin açtığı dava Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde sürüyor. BTS Genel Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, “Yeni kumanda merkezinin büyük bir titizlikle kurulması gerekir. Bizler taşınmaması gerektiğini belirtsek de protokol gereği taşıma işlemi gerçekleşecek. Yeni kumanda merkezinin kurulumu tam olarak bitmeden taşınma gerçekleşirse ciddi aksaklıklar yaşanabilir” dedi.

Kumanda merkezinin faciaların önlenmesi noktasında çok önemli olduğuna dikkat çeken Eroğlu, şunları söyledi:

“Kumanda merkezinde kullanılan malzemeler yurt dışından ithal edilecek. Oldukça masraflı ve kapsamlı bir süreç gerektiren kumanda merkezinin kurulması için titiz bir çalışma gerekir. Protokol gereği en geç ağustos ayında kumanda merkezinin taşınması gerekirken, hiçbir çalışmanın başlamamış olması anlaşılır gibi değil. Yeni kumanda merkezinin kurulumun ve kontrollerinin yapılması için uzun bir zaman gerekirken böyle giderse kontrolleri yapılmadan ve tamamlanmadan yeni kumanda merkezine geçiş yapılması kaçınılmaz.”