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Dünya

BTS'in yıldızı Jungkook 2020'nin uluslararası en seksi erkeği seçildi

20 Kasım 2020 11:34

Aktör Michael B. Jordan'ı 'yaşayan en seksi erkek seçen' People dergisi, Güney Koreli BTS grubunun yıldızı Jungkook'u '2020'nin uluslararası en seksi erkeği' seçti. Jungkook, bu unvan için  Dan Levy, Noah Centineo, Harry Styles ve Shawn Mendes gibi isimlerle yarıştı.

People dergisi, Güney Koreli müzik grubu BTS’in sevilen üyesi ve pop müzik yıldızı Jungkook'u 'uluslararası en seksi erkek' seçti. 

'Uluslararası en seksi erkek' unvanını alan K-pop yıldızının rakipleri arasında Kanadalı aktör Dan Levy, Avustralyalı şarkıcı Keith Urban, Galli aktör Matthew Rhys ve İrlandalı oyuncu Paul Mescal vardı. 

1985’ten bu yana her yıl dünyanın en seksi erkeği belirleyen People dergisi '2020’nin yaşayan en seksi erkeği' unvanını Amerikalı oyuncu Michael B. Jordan'a verdi. 

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