BTS'in yapımcı şirketi yeni yıldızlarını arıyor; seçmeler ABD'de yayınlanacak

Güney Koreli müzik grubu BTS'in yapımcı şirketi Big Hit Entertainment, yeni bir erkek K-pop grubu arıyor. Şirket, ABD'de yayımlanması beklenen küresel seçme programı başlatacak.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Universal Music Group ile anlaşan Big Hit Entertainment, 2022'de ABD'de yayımlanması beklenen seçmelerle BTS'ten sonra yeni bir erkek K-Pop grubu oluşturacak.

Big Hit Entertainment'ın küresel CEO'su Lenzo Yoon yeni projenin son 16 yılda ABD'de uyguladığı başarılı formüle dayanacağını söyledi. Universal Music Group CEO'su Sir Lucian Grainge ise ortak projeyle ilgili "K-pop'u küresel bir kültür fenomeni olmasını hızlandıracak" yorumunun yaptı.

Seçmeler sonunda belirlenecek kişilerden oluşan K-pop grubu, albümlerini Universal Music Group aracılığıyla Los Angeles'ta kaydedecek.

Yedi kişiden oluşan K-pop grubu BTS, 2013 yılında Güney Kore'de çıkış yaptı. BTS kısa süre içinde ABD müzik listelerinde rekordan rekora koştu. BTS, geçen yıl Time dergisi tarafından eğlence dünyasının bir numarası seçildi.