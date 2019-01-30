Birleşik Taşımacılık Sendikası: Marmaray'da sinyalizasyon yoktu, itiraz ettik

Marmaray'da entegrasyon, sinyalizasyon ve test çalışmaları nedeniyle Ayrılık Çeşmesi İstasyonu 21 Ocak tarihinden beri kapalı. 2018 Aralık ayında son bulması beklenen entegrasyon çalışmalarının Ankara’da yaşanan tren kazası sonrası ertelendiği belirtildi. Birleşik Taşımacılık Sendikası(BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, Marmaray’da da Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren(YHT) gibi sinyalizasyon çalışmalarının yapılmadığının farkedildiğini ifade etti. Bektaş, yaptıkları itirazlar sonucu açılışın ertelendiğini söyledi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Marmaray’da yapılan entegrasyon çalışmalarının ertelenmesinin nedeni olarak Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde yaşanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası gösteriliyor. Kazada sefer halindeki YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz tren çarpışmış ve 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti. Tren kazasının ardından sinyalizasyon sisteminin bulunmaması tartışma konusu oldu. BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, Marmaray seferlerinin 31 Aralık’ta açılmamasının nedeninin de bu kazayla ilgili olduğunu, entegrasyon çalışmalarında sinyalizasyon yapılmadığını ve bakanlığın da sinyalizasyon olmadan hattı açmayı göze alamadığını söyledi.

Bektaş, sinyalizasyon yapılmadan hattın açılmaya kalkışılması halinde buna engel olacaklarını belirterek şunları söyledi: “Marmaray projesi 75 km’lik bir proje. Bu projenin 2012 yılında sadece Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme arası açıldı. Diğer hatların inşaatı devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında burayı açacaklardı. Yol inşaatı bitmişti. Fakat sinyalizasyon bitmemişti. Sinyalsiz bir şekilde hattı çalıştırmayı planlıyorlardı. Biz de yolun bittiğini ama sinyalizasyon sistemi olmadığı için buranın açılmaması gerektiğini söyledik. Sinyalsiz bir şekilde tren işletmenin çok büyük sakıncaları var. Bunu en son Ankara’da yaşadık. Ankara’da tren kazası meydana geldikten sonra sinyalsiz bir şekilde o yolu açmayı göze alamadılar. Bu olay onlara geri adım attırdı. Demiryollarındaki projeler hep siyasete kurban ediliyor. 31 Mart’taki yerel seçimlere yetiştirilmek için şu an çok müthiş bir şekilde çalışmalara başladılar. Sinyalsiz bir şekilde yolu açarlarsa yine bir cinayetin ön hazırlıklarını yapmış olurlar. Biz de bu konuda çok büyük tepki gösteririz. Bu hattın bu şekilde açılmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak sinyalli bir şekilde yetiştireceklerse diyeceğimiz bir şey yok.”

“Trenin önüne geçer o yolu kapatırız”

‘Demiryolları üzerinden şov yapılmasına karşı olduklarını’ söyleyen Bektaş şöyle devam etti: “Önemli olun yolun sinyal ve emniyet sistemleriyle birlikte açılması. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. O yol eğer sinyalsiz bir şekilde açılırsa gerekirse trenin önüne geçeriz o yolu açtırmayız.”

Yolcular, Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki seyahatleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İETT’nin otobüs seferlerini kullanıyor.

2018 sonunda bitecekti

Ulaştırma ve Alt Yapı Başkanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, daha önce yaptığı açıklamada hattın bitiş tarihi olarak 31 Mart 2018’i göstermişti. Genel müdürlük 1 yıl önce konuyla ilgili sorularımıza verdiği yanıtta şu ifadelere yer vermişti: “Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi (Marmaray Projesi) CR3 Sözleşmesi kapsamındaki inşai çalışmalar yüzde 70 seviyelerinde olup, yapılan sözleşme gereği nihai proje bitiş tarihi olan 31 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmekte ve projenin bu tarihte tamamlanması için inşaat faaliyetleri hızla yürütülmektedir.”

Ne olmuştu?

13 Aralık 2018 tarihinde saat 06.30’da Ankara Tren Garı’ndan Konya yönüne doğru hareket eden hızlı trenin Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu kaza meydana gelmişti. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş ve trenin sinyalizasyon sistemi olmadığı ortaya çıkmıştı. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, olayla ilgili yaptığı, ‘Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil’ açıklaması tartışmalara neden olmuştu.