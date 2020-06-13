BTS'den Malatya'daki tren kazasına tepki: AKP'li belediyelerdeki üst düzey yöneticileri Devlet Demir Yolları’na atadılar

Sözcü'de yer alan habere göre yaşanan kazayla ilgili konuşan Malatya BTS Şube Başkanı Hasan Akdemir, bu tür kazaların temel nedeninin kurumda huzurun ve çalışma barışının bozulmasından kaynaklı olduğunu belirtti. Yaşanan olayın çok acı olduğunu belirten Malatya BTS Şube Başkanı Murat Akdemir, şunları söyledi:

"Gerçekten acı bir olay maalesef ki sendika olarak yıllarca söyledik. Demiryolları 164 yıllık köklü bir kurum ve geçmişi olan bir kurum. Bu tarz yaşanan olaylar sonrasında kurumda yönetmeliklere yeni maddeler ekleniyordu ama AKP iktidarı döneminde son 17 yıldır bunlar yok sayıldı.

"Trenlerimizde personel sayımız 4’ten 2’ye düşürülerek tüm yük makinistlerin üzerine bırakıldı. Son zamanlarda yine kurum içerisinde yapılandırma adı altında kurumu ikiye böldüler, farklı birimler oluşturdular kurumda bir kaos yarattılar.

"Belediyelerde üst düzey yönetici olanlar demir yollarına atandı"

"Özellikle son yerel seçimlerde büyükşehirlerde AKP’li belediyelerin kaybedilmesiyle burada üst düzey yönetici olarak görevli olan kişiler Devlet Demir Yolları’na üst düzey yönetici olarak atanmıştır. Siyasi atamalardan kaynaklı olarak demiryolları ulaşım sistemini belediye otobüs işletmeciliği olarak görüp ona benzetmeye çalışanlardan dolayı bu tür olaylar meydana gelmeye başlamıştır.

"Çalışanlar her gün baskıyla karşılaşıyor"

Demiryollarında uzun süredir çalışanların huzuru yok her gün bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Belli bir süre sonrada çalışanlar da yetkili bulunduğu alanlar konusunda da karşı karşıya gelmeye başladı. Böyle bir yapının içerisinde de insanlar hem beden olarak hem de psikolojik olarak yoruluyor. Bunun sonucunda bu tür kazalar meydana geldi bundan önce de başka illerde tren kazaları olmuştu. Bu tür kazaların temel nedeni kurumda huzurun ve çalışma barışının bozulmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Umarım bir daha böyle üzücü olaylar karşı karşıya kalmayız.

AKP'li belediyelerdeki üst düzey yöneticileri Devlet Demir Yolları’na atadılar