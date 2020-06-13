Malatya'da iki yük treni çarpıştı: 2 kişi öldü

Malatya’da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı feci kazada kayıp bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Elazığ'dan Malatya istikâmetine giden bir yük treni ile Malatya'dan Elazığ istikâmetine giden başka bir yük treni, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Karabağlar Mevkiinde çarpıştı.

Feci kazada her iki trenin makinist bölümleri demir yığınına dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.



Kazada yaralanan İbrahim Halil Kaya, Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, Mahmut Kaya isimli demiryolu çalışanın ise cansız bedenine ulaşıldı.



Kurtarma ekipleri enkaz altında kayıp olarak aranan Mehmet Ulutaş’ın da cansız bedenine ulaştı. Arama çalışmalarının sonlanmasının ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.