BTP'li başkan elektriği bedava verecek

Manisa'da merkeze bağlı Sancaklı Bozköy Beldesi'nde, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) adayı olarak girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı Alim Halavurt, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurup halka ücretsiz elektrik vereceklerini öne sürdü.



2004 yılında AKP'den belediye başkanı seçildikten 2 yıl sonra yolsuzluk iddiaları nedeniyle ihraç edilen ve bağımsız olarak görevine devam eden Alim Halavurt, bu kez de yarışı BTP saflarında kazandı.



BTP'nin Türkiye'deki 4 belediye başkanından biri olan Alim Halavurt, 20 yıl boyunca Ege Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi'nin nöroloji servislerinde sağlık memuru olarak görev aldığını anlattı.



Halavurt, bu seçimlerde de 940 oy alarak AKP adayının 137 oy önünde ipi göğüslediğini aktarırken, ``Yolsuzluk iddiaları nedeniyle AKP tarafından partiden çıkartıldım. Ama mahkemede beraat ettim. Görev yaptığım 5 yıl boyunca beldeme itfaiye aracı, bir adet kepçe aldım. Beldeyi Turgutlu'ya bağlayan 5 kilometrelik yolu asfaltladım. 60 bin metrekare kilitli taş döşedim. Değeri 700 bin TL olan kilit taş fabrikası kurdum. Belediyenin bütçesini 1.5 milyon TL'ye çıkardım. Bunların hepsini belde halkıyla el ele verip yaptım'' diye konuştu.



``Sancaklı Bozköy'ye hizmet etmekten zevk alıyorum'' diyen Halavurt, gelecek dönem BTP Genel Merkezi'nin de maddi ve teknolojik destekleriyle beldeye rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kuracağını, ilk etapta halka yüzde 50 daha ucuz, sonrasında da bedava elektrik vereceğini iddia etti.



Halavurt, beldedeki 30 lise öğrencisine de aylık burs bağlanacağını dile getirdi.







