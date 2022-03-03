BTP lideri Hüseyin Baş: 'Yarının Türkiye’si’ diye yola çıkanlar yarın olmayacak

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakatına ilişkin olarak, "Yarının Türkiye’si diyorlar ama yarının Türkiye’sinde hiçbiri olmayacak. Olacak insanlarla bu işi yapmanız lazım" dedi.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, "Türkiye’de çok uzun yıllardır süre gelen statükocu bir anlayış ve baskıcı bir rejim var. Tabi bu statükonun da dayattığı belli başlı formatlar var. Siyasetçi şu yaş grubunda olur, takım elbise giyer, bunu yapar gibi dayatmalar bunlar. Hâlbuki siyasetçi de bir insandır ve siyasi kimliğinin yanı sıra belli başlı özellikleri de vardır. Dolayısıyla sahnede gençlere ‘çıkarın telefonları’ diyerek şarkı söyleyen Hüseyin Baş da bendim, Türkiye’deki temel problemlere çözüm üretmek için çalışan da benim. Siyasette hep şöyle bir söylem vardır: Halka inmek gerek; ben bu söylemi hep reddederim. Siyasetçinin halka inmesi gerekmez; siyasetçinin zaten halkın içinden çıkması gerekir. İnsanların ilgisini çeken, bu gergin siyasetin içerisinde ‘şarkılar söyleyebilen’ bir genel başkanın olmasıdır. O ilgi de bizi mutlu etti." dedi.

Baş sorulara şu yanıtları verdi:

-Size yönelik Türkiye’nin ‘yeni nesil politikacısı’ değerlendirmeleri de yapılıyor. Özellikle siyasetin resmiyetinden bağımsız ‘takım elbise’ tercih etmemeniz, şarkı söylemeniz seçmende nasıl bir algı oluşturuyor, nasıl mesajlar alıyorsunuz?

Bugün bizim genç seçmen oranımız neredeyse yüzde 50’nin üzerinde. Ve bu genç seçmen, siyasi partilerde kendinden bir parça arıyor, temsiliyet arıyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de yapılacak ilk seçimlerde ilk defa oy kullanacak 6 milyon genç gerçeği var. Bu seçmenin kendisi mevcut siyasi algılardan çok sıkılmış bir seçmen modeli. Dolayısıyla dijital bir Türkiye oluşturmak istiyorsak, yeni nesil bir Türkiye oluşturmak istiyorsak yeni nesil bir siyaset yapmamız lazım. Ben genç seçmeni hedefliyorum ve gençlerle yol alıyorum. Mesela 6 muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini ‘Yarının Türkiye’si’ olarak açıkladı. 'Yarının Türkiye’si diyorlar ama yarının Türkiye’sinde hiçbiri olmayacak. Yarının Türkiye’si demek için yarın Türkiye’de olacak insanlarla bu işi yapmanız lazım. Yarının Türkiye’sinde ben olacağım, gençler olacak. Aksi halde eksik kalır. Siyasetin artık gençleşmesi lazım.

"Muhalefetin erken seçim çağrılarını doğru bulmuyorum"

-Cumhur İttifakı seçimler için Haziran 2023’ü işaret ediyor ve erken seçim olmayacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Siz erken seçim bekliyor musunuz?

Kanaatimce bir erken seçimden ziyade erkene alınmış bir seçim olacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için bu gerekli.

Peki, ana muhalefet özellikle ekonomi alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek erken seçim çağrısı yapıyor. Türkiye’deki ekonomik durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu çağrıya katılıyor musunuz?

Öncelikle muhalefetin erken seçim çağrılarını doğru bulmuyorum. Erken seçim olup olmaması kararını verecek olan muhalefet partileri değil. Eğer erken seçim olur da yurttaşın önüne sandık gelirse, halk gereken cevabı verecektir. Dolayısıyla ben erken seçim yapılmasını istemiyorum. Bırakalım yayınladıkları yeni ekonomik modeli uygulasınlar, 2023 seçimlerine kadar gitsinler; bizim için de bir ibret olsun. Ekonomik modellerinin nasıl bir safsata olduğu ortaya çıksın. Diğer yandan muhalefetin iktidarı ekonomi üzerinden eleştirdiği görüşüne katılmıyorum. Muhalefet ekonomiye temelden değil, ekonomik göstergeler üzerinden bakıyor. Yani yüzeysel.