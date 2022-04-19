BTP Genel Başkanı: T.C. pasaportunu da özelleştirdiler

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Her şeyi özelleştirenler T.C. pasaportunu da bir nevi özelleştirdiler. Sorun ekonomi, sorun özelleştirme kafası. Bunu çözersek her şeyi çözeriz. Çözüm de belli: Milli Ekonomi Modeli” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla AKP iktidarının ekonomi ve göçmen politikalarını eleştirdi. Baş, şu paylaşımı yaptı:

“Seçmenin hassasiyetlerine saygımız sonsuz. Ancak öncelikli sorunumuz ekonomi olduğu halde, nasılsa ekonomi çözülemez mantığı ile göçmen sorununa odaklanıyoruz. Ekonomi çözülür hem de babalar gibi çözülür hiç merak etmeyin. Göçmen meselesi ise işin en kolay tarafı.”

Bir başka paylaşımında yabancıların Türk vatandaşlığına alınmasıyla ilgili uygulamaları eleştiren Baş, şu ifadeleri kullandı:

‘Her şeyi özelleştirenler T.C. pasaportunu da bir nevi özelleştirdiler. Ne vatandaşlığımızı ne fabrikamızı ne cumhuriyetimizin kazanımlarını kimseye kaptırmayacağız. Sorun ekonomi, sorun özelleştirme kafası. Bunu çözersek her şeyi çözeriz. Çözüm de belli “Milli Ekonomi Modeli”

"Reis şak diye bunu çözer, sonra ver mehteri!”

Bir paylaşımında da sığınmacı sorununa dikkat çeken Baş’ın açıklaması şöyle:

“Hükümet çözümsüz olduğu ekonomi sorununu halkın gündeminden çıkardı. Artık, tüm yetki ve kontrolün elinde olduğu sığınmacı sorunu gündemde. Reis şak diye bunu çözer, sonra ver mehteri!”