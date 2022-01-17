BTP Genel Başkanı Baş'tan "Özelleştirilen şirketleri geri alacağız" paylaşımı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş özelleştirilen Beykoz Kundura Fabrikası, Murgul Bakır İşletmeleri, Gemlik Gübre Fabrikası ve İstanbul Gübre Sanayi A.Ş için, "Geri Alacağız" paylaşımı yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda özelleştirilen fabrikaları gündeme getirdi. Baş, fabrikalar için "Geri Alacağız" açıklamasını yaptı. Baş'ın paylaşımları şöyle:

Beykoz kundura fabrikası

"Atatürk’e ayakkabı üreten tarihi Beykoz Kundura Fabrikası… 2001’de üretimi durdurularak kapatıldı. 2004’te tesis yapılma şartıyla Boğaza sıfır 183 dönüm arazi 29,7 milyon dolara Yıldırım Holding’e satıldı. 16 yıldır tesislerin yapılmadığı arazinin değeri 3 milyar dolar... Geri Alacağız!

Murgul bakır işletmeleri

Murgul Bakır İşletmeleri; 2006 yılında 60 milyar dolar rezervi, 5 milyon dolar değerinde Hidroelektrik Santrali, 70 milyon dolar gayrimenkulü ile, 37,6 milyon dolara Cengiz Holding’e satıldı. Geri Alacağız!

Gemlik gübre fabrikası

Gemlik Gübre Fabrikası; 2005 yılında, kasasında 25,7 milyon dolar nakit ve alacağı, 150 milyon dolar gayrimenkulü, 370 milyon dolar değerinde amonyak tesisi, 50 milyon dolarlık iskelesi, 50 milyon dolarlık sosyal tesisleri ile 83,1 milyon dolara Yıldırım Grup'a satıldı. Geri Alacağız!

İstanbul gübre san. AŞ.

İstanbul Gübre San. AŞ.; 2004 yılında 400 milyon dolar değeri… Kasasında 25 milyon dolar nakit, Kocaeli'de 30 milyon dolarlık iskelesi, 9 milyon dolarlık sosyal tesisleri ile 100,5 milyon dolara Yıldızlar Holding'e satıldı. Geri Alacağız!"