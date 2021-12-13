BTP Genel Başkanı Baş’tan Erdoğan’a: İlla bir şey satacağım diyorsan o oturduğun sarayı sat

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükûmetin ekonomi politikasını eleştirdi. Baş, isim vermeden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “İlla bir şey satacağım diyorsan o oturduğun sarayı sat. Zaten bu Araplar da saraya bayılır. Düşünsenize ilanda, 'Bin 100 odalı, dinozor manzaralı' yazıyor. Satıyorsan sat itirazımız yok" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin İzmir il kongresinde konuştu. İl başkanlığına Ali Kalem'in seçildiği kongrede Baş, “Bizi ayetlerle dizginlemeye ve suskunluğa davet ediyorlar çünkü ekonomi berbat bir halde. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça rastlar oldum, sütün fiyatı 16 lira. Bundan 7-8 ay önce 4-5 lira olan süt 16 lira olmuş” dedi.

Baş'ın açıklaması şöyle:

"Dünya bizden niye mal alacak? çünkü ben ucuz olacağım"

"Neymiş yeni bir ekonomik model, Çin modeli. Ne modeli kardeşim? Bu dünyanın en eski dolandırma yöntemidir. Bu küresel güçlerin dünyadaki emeği sömürme yöntemidir. Dünya bizden niye mal alacak, hiç bunu soruyor musunuz? 'Bütün dünyaya biz mal satacağız' diyorlar. Niye senden alacak? Çünkü ben ucuz olacağım. Nasıl ucuz olacaksın? Demirin parası belli, altının parası belli, her şeyin parası belli, petrolün fiyatı belli, doğalgazın fiyatı belli... Hiçbir değişkenlik yok, nerede değişkenlik var? İşçilikte var. O zaman ben ucuz olacaksam nasıl ucuz olacağım? İşçimle ucuz olacağım. Yani adam sana 'Seni 3 kuruşa çalıştıracağım' diyor. Bazıları da ekonomik kurtuluş savaşı adı altında buna yeni bir model diyor. Buna model demek tam bir cehalettir. Özellikle son bir yıldır yaşanan ekonomiyi övmek ve sahiplenmek benim gözümde bu vatana ihanettir, bu millete ihanettir.

"İlla bir şey satacağım diyorsan, o oturduğun sarayı sat"

Dedikodu odur ki, Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai Emiri ile oturup ASELSAN pazarlığı yapılıyor. Bir iş adamı varlığını, ancak batınca satar. Bir iş adamı varlığını satışa gayrimenkulünden başlar, şirketini satmaz. O yüzde illa bir şey satacağım diyorsan o oturduğun sarayı sat. Zaten bu Araplar da saraya bayılır. Düşünsenize ilanda 'Bin 100 odalı, dinozor manzaralı' yazıyor. Satıyorsan sat itirazımız yok. Gelir onu da alırız. Siz verin bana yetkiyi ben onu da bırakmam onlara. Ama sen bugün illa bir şey satacaksan o sarayı satacaksın evvela. Yetmedi, para çıkışmadı bir şey daha satacaksın, önce ASELSAN değil önce Baykar'ı satacaksın. Daha işlevli değil mi, daha meşhur değil mi? Önce Baykar'ı sat, bırak ASELSAN'ı. Yıllardan beri bütün birikimlerimizi yabancıya peşkeş çektiler." (ANKA)