BTP'den, "Hüseyin Baş'ın CHP'den aday olabileceği" iddiasına ilişkin açıklama

Halk TV Yazarı İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın CHP'den aday olabileceğini yazmasının ardından BTP'li yetkililer, CHP ve İyi Parti ile "milletvekili olun ya da ittifaka katılın şeklinde bir özel görüşme olmadığını" dile getirdi.

Saymaz, BTP'nin Millet İttifakı'na katılmasının veya altılı masada oturmasının zor göründüğünü söylerken, "Baş'ın CHP'den aday olmasına Kılıçdaroğlu olumlu bakıyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak BTP'den açıklama geldi. Oda TV'nin haberine göre BTP yetkilileri konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"İyi Parti ve CHP ile diyaloğumuz, görüşmelerimiz var. Ancak milletvekili olun ya da ittifaka katılın şeklinde bir özel görüşme olmadı. Seçime daha zaman var, gelecek ne gösterecek bakacağız."

TIKLAYIN - “BTP lideri Hüseyin Baş, CHP'den aday olabilir”