BTK'ya gelen tüketici şikâyetleri yüzde 81 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2017’nin üçüncü çeyreğine ilişkin hazırladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu, tüketicilerden kuruma gelen şikâyetin yüzde 81 arttığını ortaya koydu.

2016’nın 3. Çeyreğinde BTK’ye gelen tüketici şikâyetleri 27 bin 862 iken, 2017’nin aynı döneminde 49 bin 806’ya çıktı.

Mobil sektörde en fazla şikâyet edilen ise faturalar oldu. Aynı dönem aralığında fatura şikâyetlerinin toplam şikâyetler içindeki payı yüzde 21.26’dan yüzde 28.61’e yükseldi.

Diğer yandan, aynı dönem aralığında sektörde faaliyet gösteren işletme sayısı 615’den 460’a geriledi. Bu işletmecilerin yetkilendirme sayısı 994’ten 812’ye düştü.

Mobil abone sayısı ise 77.8 milyondan 80.6 milyona çıktı.