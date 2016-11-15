BTK'dan 'radyasyon' açıklaması

BTK, bu gece gezegenin çok yüksek radyasyona maruz kalacağı yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yayımlayarak, doğruluğu teyit edilmeyen mesajlara itibar edilmemesini istedi.



Sptunik'te yer alan habere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), internet sitesinde yayımlanan açıklamada, sosyal medyada, Singapur televizyonuna atıfta bulunularak, acil başlığıyla yayınlanan ve bu gece gezegenin çok yüksek radyasyona maruz kalacağı uyarısıyla cep telefonları ve tabletlerin kapatılması gerektiği yönünde mesajların yayıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Doğruluğu teyit edilmeyen ve kamuoyunu yanlış yönlendirme ihtimali bulunan bu tür mesajlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi ve ihtiyatla yaklaşması gerektiği değerlendirilmektedir."

