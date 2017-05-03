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Bilim / Teknoloji

BTK’dan anket: WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?

BTK'nın yaptığı anket tepki gördü...

08 Mayıs 2017 21:30

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Twitter adresinde ilginç bir anket yaptı.

Ankette WhatsApp olmasaydı hangi uygulamanın kullanacağı soruldu. Anketin cevap seçeneklerinde ise Bip, Viber, WeChat ve Line uygulamalarına yer verildi. 

Sosyal medya kullanıcıları BTK’nın bu anketini “WhatsApp yasaklanıyor mu?” şeklinde yorumladı.

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