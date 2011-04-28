-BTK'DAN "YASAK KELİME" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bir kısım sakıncalı kelime gruplarıyla ilgili bir yasaklamanın söz konusu olmadığını, hosting hizmeti yapmakta olan yer sağlayıcılara bilgi amaçlı olarak bildirildiğini açıkladı. BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Başkanlığına, bazı alan adları ve içerikleri konusunda vatandaşlardan yoğun şikayet geldiği ve bu kelimelere içeriklerinde yer veren alan adlarıyla ilgili tedbir alınmasının talep edildiği bildirildi. Bu içerikleri barındıran internet sitelerinin 5651 sayılı yasanın 8. maddesinde yer verilen katalog suçlar ile ilgisi kapsamında yetkililerce gözden geçirilmesi ve suça aracılık edilmemesi amacına matuf olarak kendileri tarafından gerçekleştirilen bildirimden ibaret olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''5651 sayılı yasa kapsamında yer sağlayıcılara 1 numaralı anahtar kelime grubunun geçtiği alan adlarının barındırılmaması, 2 numaralı anahtar kelime grubunun alan adından ve 3 numaralı anahtar kelime grubunun ise içerikten kontrol edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla gerçekleştirilen bildirimden ibarettir. Bu sözcüklerle ilgili yasaklama söz konusu olmayıp, yer sağlayıcıların katalog suçlardan birini işleyen siteleri tespit etmelerini kolaylaştırmak için sunulmuş anahtar sözcüklerden ibarettir.''