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Yaşam

BTK'DAN "SANSÜR" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

04 Mayıs 2011 21:19

-BTK'DAN "SANSÜR" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Güvenli İnternet Hizmeti'nin tamamen özgür iradeyle kişisel tercihler doğrultusunda talep edilecek bir hizmet olduğunu bildirdi. BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin İnternetin Güvenli Kullanımı başlıklı 10. maddesinin, işletmecilere internetin güvenli kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmet sunma yükümlülüğü getirdiği anımsatıldı. Bu çerçevede 22 Şubat 2011 tarihli Kurul kararıyla ''İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar''ın belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu usul ve esasların karar tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamada, bu usul ve esaslar kapsamında tüketicilerin internetin zararlı ve yasa dışı içeriğinden korunmalarına yönelik verilecek alternatif Güvenli İnternet Hizmetinin, işletmeciler tarafından ek ücret olmaksızın sunulacağı ifade edildi.  İşletmeciler tarafından kullanıcıları için farklı erişim yetkilerine sahip Standart Profil, Çocuk Profili, Aile Profili ve Yurtiçi İnternet Profili adıyla dört farklı kullanıcı profilinin tanımlanacağı ve internet erişiminin bu profillere göre düzenleneceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar vurgulandı:  ''Bireysel aboneler Güvenli İnternet Hizmetini tercih edip etmeme konusunda tamamen özgür hareket edebilecekler. Güvenli İnternet Hizmeti, kişisel tercihler doğrultusunda sunulacak ve bu hizmeti almak istemeyen kullanıcılar için mevcut internet erişimlerinde herhangi bir değişiklik getirilmeyecek. Kullanıcılar güvenli internet hizmetini alma, almama, profiller arası geçiş yapma veya çıkma konusunda tamamen serbest şekilde seçim yapabilecekler. Bu düzenlemeyle internet kullanımına sınırlama getirilmesi söz konusu olmayıp isteyen kullanıcılar için hizmeti seçenekli olarak alabilme hakkı getirilmektedir.  Güvenli İnternet Hizmeti tamamen özgür irade ile kişisel tercihler doğrultusunda talep edilecek bir hizmettir. Hem ülkemizde hem de dünyada internet servis sağlayıcıları kullanıcılarına benzer hizmetler sunmaktadırlar.''

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