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15 Temmuz Darbe Girişimi

BTK’da ByLock operasyonu; 13 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı, ayrıca çalıştıkları BTK’daki bilgisayar imajları alındı

09 Mart 2017 00:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yönelik yapılan ‘ByLock’ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

ByLock nedir?

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri BTK’da görevli Gülen cemaatinin  haberleşme ağı olduğu belirtilien ByLock listesinde ismi bulunanlarla ilgili operasyon başlattı. 

Eş zamanlı birçok adrese baskın yapan terör polisi haklarında gözaltı kararı bulunan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında halen aktif görevde bulunanlarla 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla kapsamında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ve açığa alınanların da olduğu belirtildi. 

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