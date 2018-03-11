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Dünya

BTKD / Maviş Fuchs: Türk kadınlarının ilerlemesini Atatürk'e borçluyuz

İstanbul, 11 Mart (DHA) – Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Nilgün Belgün ve Britanya Türk Kadınları Derneği’nin (BTKD) Birleşik Krallık başkenti Londra'da ortak düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde dünyada kadınların eşit ve huzurlu yaşam gereks

11 Mart 2018 14:57

İstanbul, 11 Mart (DHA) – Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Nilgün Belgün ve Britanya Türk Kadınları Derneği’nin (BTKD) Birleşik Krallık başkenti Londra\'da ortak düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde dünyada kadınların eşit ve huzurlu yaşam gereksinimine dikkat çekildi.
Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da yer alan Millenium Hotel London Mayfair’de düzenlenen ve BTKD üyelerinin yanı sıra oyuncu Nilgün Belgün ve KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran’ın da katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşma yapan BTKD Başkanı Maviş Fuchs, “BTKD olarak kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirmek ve önemli kültürel, eğitici ve hayırsever çalışmalar yürüten birçok kuruluşa katkı sağlamak için düzenli olarak etkinlikler düzenliyoruz.
“Son on altı yılda, BTKD birçok hayır kurumuna bağışta bulunmuş, hem yurt içinde hem de yurtdışında önemli eğitim projelerine destek vermiştir.
“Uluslararası Kadınlar Günü vesilesiyle, bugün Türk kadınlarının dünya çapında liderlik pozisyonlarına sahip olduğunu ve toplumun her köşesinde fark yarattığını gururla söyleyebilirim.
“Bu ilerlemeyi günümüz Türkiyesi’nin kurucularına, özellikle de Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.
“Bugün aramızda başarılı sanatçılar, akademisyenler, diplomatlar, iş kadınları, STK liderleri var ve biz onların başarıları ve topluma katkılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

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