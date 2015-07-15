BTK, yüksek fatura çilesine çözüm buldu

Türkiye sınırlarına ve özellikle gözde tatil bölgelerinde en büyük sorun cep telefonlarının komşu ülke operatörüne bağlanması. Bu durum Türkiye abonelerine yüksek fatura olarak geri dönüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu soruna el attı, Türkiye operatörleri sınırda kapasite yükseltti, komşuya bağlanmanın önüne geçildi.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, sınıra yakın yere gidenlerin en çok sık karşılaştığı sorunların başında cep telefonlarının komşu ülkelerdeki baz istasyonlarına bağlanması geliyor. Birçok kullanıcı bu durumun farkına bile varmadan tüm görüşmelerini diğer ülkedeki mobil operatörler üzerinden gerçekleştiriyor. Böylelikle abonelerin görüşmeleri ‘roaming’ olarak adlandırılan bir tarifeye giriyor ve komşu ülkelerdeki mobil iletişim operatörleri bu görüşmeler üzerinden gelir elde ediyor. Türk aboneler de ‘roaming’ nedeniyle yurtdışı tarife üzerinden ödeme yapıyor. Bu durum da Türk abonelerinin görüşmelerde dakika başına 7 TL, internet kullanımında ise megabayt başına 25 TL, mesaj ücreti olarak da 1 TL ödemesi anlamına geliyor. Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan ve İranmobil iletişim operatörleri, Türk abonelere bu tuzağı en çok kuran ülkeler arasında.

Çekim kapasitesi arttı

Durum böyle olunca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sınırdaki baz istasyonlarının kapsama alanına el attı. BTK yetkililerinden aldığımız bilgilere göre sınırda yapılan ölçümlerle Türkiye’deki ve komşu ülkelerdeki baz istasyonlarının çekim alanı sık sık kontrol ediliyor. Bu kontroller sonucunda komşu ülkelerin baz istasyonlarının Türkiye sınırlarına girdiğinde kapasitesinin arttırıldığı tespit edildi. Bu tespitler ışığında BTK yetkilileri de Türkiye’deki mobil iletişim operatörlerinin de kapasitelerini en az komşu ülkelerin operatörleri kadar yükseltmesini tavsiye etti. Türk operatörler de bu tavsiyeye uyup Türk abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmaması için kapasite yükseltmeye başladı.

Bunun yanı sıra BTK’nın, Türkiye’deki abonelerin komşu ülkelerdeki mobil iletişim operatörlerine bağlanmaması için aldığı farklı önlemlerde var. Anlık olarak abonelerin komşu ülkelerdeki mobil iletişim operatörlerine bağlanması halinde ‘roaming gatewave’ (roaming kapısı) adındaki teknoloji devreye giriyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıların cep telefonunun komşu ülkeye bağlanmasının önününe geçiliyor. Ancak roaming kapısı sınırlı bir süre devrede kalıyor. Paylaşılan bilgilere göre komşu ülkelerin mobil iletişim operatörlerine istemeden bağlanan kullanıcılar, 10 dakika boyunca Türkiye’deki baz istasyonlarına bağlı kalmaya devam ediyor. Bu da kullanıcıların faturalarına yansıyacak ücretlerin önüne geçmeye devam ediyor.

BTK yetkilileri, Türkiye’deki sınırlarda yer alan köylerde yaşayanlardan sık sık şikayet geldiğini ve bunun için baz istasyonlarının kapsama kapasitesini arttırdıklarını söylüyor. Ermenistan’daki mobil operatörlerin Türkiye’deki kapsama alanına girdiğini belirten yetkililer şunları söylüyor: “Sınırlardaki baz istasyonlarında sık sık denetimler yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Iğdır ve Kars’ın Ermenistan sınırına yakın köylerinde yaşayanlardan şikayet gelmesi üzerine kapasiteyi belirli sınırlar içerisinde arttırdık. Bu noktalarda Türk hatlarının Ermenistan’daki mobil iletişim operatörlerine bağlanması ve ‘roaming’e girme sorunu kalmadı. Yunanistan’daki yetkililerle sık sık görüşmeler yaparak roaming sorununu işbirliği çerçevesinde karşılıklı olarak çözüyoruz.”

Nasıl komşu operatöre bağlanılmaz

Komşu ülkelerin mobil iletişim operatörüne bağlanmamak için en iyi çözüm, telefon ayarlarından yapılıyor. Telefonlardaki ‘hücresel ağ’ veya ‘şebeke ayarları’ bölümünden operatör seçimini elle ayarlayarak kullandığınız mobil iletişim operatörünü seçin. Bu sayede telefonunuz siz farkında olmadan komşu ülkelerin mobil iletişim operatörlerine bağlanmayacak. Buna ek olarak ‘uluslararası dolaşım’ ayarlarını kapatarak da mobil internetinizin komşu operatörlere bağlanmasını da engelleyebilirsiniz.

Nerede dikkat etmek gerekiyor

Farkında olmadan komşu ülkelerin mobil iletişim operatörlerini kullanmamak için özellikle sınır bölgelerde dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle Ege sahillerinde birçok kullanıcı farkında olmadan Yunanistan mobil iletişim operatörlerini kullanabiliyor. Bulgaristan operatörleri için Edirne ve Kırklareli’nde, Yunanistan operatörleri için Gökçeada, Ayvalık, Çeşme, Bodrum, Datça, Marmaris ve Kaş’ta, Suriye operatörleri için Gaziantep ve Mardin sınır bölgelerinde, Irakoperatörleri için Şırnak ve Hakkari sınır bölgelerinde, İran operatörleri için Van ve Iğdır sınır bölgelerinde, Ermenistan operatörleri için ise Iğdır ve Kars’ın sınıra yakın bölgelerinde dikkat etmek gerekiyor.