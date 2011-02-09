-BTK YENİ YÖNETMELİK HAZIRLAYACAK ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, baz istasyonlarının, radyo ve televizyon vericileri gibi bir tepenin üzerine konularak bütün bir şehri kapsamasının teknik olarak mümkün olmadığını belirterek, ''Endişeleri azami ölçüde giderecek şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yeni bir yönetmelik hazırlayıp en kısa zamanda uygulamaya koymamız gerekir'' dedi. Acarer, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun ''Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması'' kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. ''(Baz istasyonunu kaldıracağız, mobil haberleşmeyi kullanmaya devam edeceğiz) diye düşünüyorlarsa mümkün değil'' diyen Acarer, baz istasyonlarının olmadığı bir yerde cep telefonlarının ancak fotoğraf çekmek için kullanılabileceğini söyledi. Baz istasyonlarına yönelik kriterlerin Türkiye'de uluslar arası standartlardan dört kat daha güvenli şekilde uygulandığına dikkati çeken Acarer, bu konuda tüm ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve uluslar arası standartlar gözetilerek düzenleme yapıldığını, ayrıca uygulamaların da denetlendiğini söyledi. Baz istasyonları hücresel yapıda oldukları için belirli mesafelerde yerleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Acarer, ''Baz istasyonlarının, radyo ve televizyon vericileri gibi bir tepenin üzerine konulup oradan bütün bir şehri kapsaması teknik olarak mümkün değil. Sistem böyle çalışmıyor, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle çalışmıyor. Bir tane örnek gösteremezsiniz'' diye konuştu. -''DANIŞTAY'IN BELİRTTİĞİ KURULUŞLARDAN GÖRÜŞ İSTEDİK''- BTK Başkanı Acarer, Danıştay'ın kararını da dikkate alarak ''Elektronik Haberleşme Cihazlarına Uluslar arası Standartlara Göre Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Yönetmelik Taslağı'' hazırladıklarını ve web sayfasından kamuoyunun görüşlerine açtıklarını bildirdi. Danıştay'ın aldığı kararda belirttiği hususları incelediklerini, bununla ilgili çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Acarer, bu konuda 100 civarında kuruluştan görüş aldıklarını, şu anda da kararda belirtilen kuruluşlardan görüş almak için gereken yazıyı gönderdiklerini anlattı. Tayfun Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bununla ilgili belirtilen hususlardaki endişeleri azami ölçüde giderecek şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yeni bir yönetmelik hazırlayıp en kısa zamanda uygulamaya koymamız gerekir. Aksi takdirde mobil haberleşme çok ciddi ölçüde zafiyete uğrayacak. Sadece mobil haberleşme değil, onunla birlikte bu haberleşme üzerinden yapılan özellikle maddi ve manevi sıkıntıyı engellemek istiyoruz. Bugün yangından, ambulansa kadar her türlü önemli çağrı çok yoğun bir şekilde mobil haberleşmeyle yapılıyor. Mobil haberleşme de baz istasyonu üzerinden yapılıyor.'' Acarer, bu konudaki yönetmeliğin en kısa sürede çıkarılması için çalışmalarına son sürat devam ettiklerini de kaydetti.