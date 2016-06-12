BTK, 'ulusal güvenliği' gerekçe göstererek telefon ve interneti kesebilecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektörüne yönelik yetkilendirme yönetmeliğinde “savaş ve ulusal güvenlik” ayarı yaptı. Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, yeni düzenlemede, eski yönetmelikte yer alan hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin madde, “Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması” olarak değiştirildi. Buna göre BTK; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilecek. Sektör temsilcileri, Doğu ve Güneydoğu’da yürütülen terörle mücadeleye işaret ederek, BTK’nın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle internet ve telefon trafiğini durdurabileceğini söyledi.

Yönetmelik değişikliğiyle BTK, doğrudan doğruya şebekeyi işletebilecek. Bu kapsamda geçecek süre de operatörlerin yetkilendirme süresinin sonuna eklenecek. Eski yönetmelikte, hizmet sunumunun engellenmesi, Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşü alınarak yapılıyordu. Bu hüküm maddeden çıkarıldı.

Şirket iznine 'güvenlik' reddi

BTK, elektronik haberleşme sektörüne girecek firmaların yetkilendirme taleplerini, ilgili kurumların görüşlerini alarak milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, kamu yararı gerekçesiyle reddedebilecek. Yönetmelikle, telefon trafik bilgilerinin muhafaza edilme süresi ve kapsamına ilişkin de değişiklik yapılırken, söz konusu süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

"Başka kurumun adına SMS atılamayacak"

BTK, yönetmelik değişikliğiyle tüketicilere yönelik de önemli adımlar attı. BTK, yetki belgesi aldığı halde yıllardır hizmet sunmayan pek çok şirket saptadı. Bundan sonra yetkilendirmede belli bir sermaye gücü aranacak, şirketler, yetki belgesi verilmeden önce yerlerinde incelenecek. Tüketicilere yönelik atılan bir diğer adım da SMS’ler ile ilgili. Artık başka bir kurumun adıyla ya da banka, sigorta, kargo başlıklarıyla SMS gönderilemeyecek. Herkes sadece kendi adı, unvanı veya markası ile SMS atabilecek.

"Uyum için yapıldı"

Sektör temsilcileri, yönetmelik değişikliğinin Doğu ve Güneydoğu’da yürütülen terörle mücadeleyle olası ilişkisine dikkat çekerken, BTK yetkilileri ise söz konusu düzenlemenin, halihazırda imtiyaz sözleşmelerinde bulunan hükümlerin yönetmeliğe aktarılması amacıyla yapıldığını belirtti ve “Yönetmelikte eksiklik vardı. Uyumlu hale getirdik” dedi.