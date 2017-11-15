BTK Başkanı'ndan Wikipedia kararı

Yaklaşık 6 aydır erişim engeli olan Wikipedia ile BTK arasında görüşmeler sürüyor. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, gelinen süreci ''Onlar bir takım adımlar attılar biz bazı şeyler istedik. '' diye özetledi. Sayan geçmişte YouTube gibi bazı sitelerle benzer süreçlerin yaşanıp olumlu sonuçlandığını hatırlattı.

CNN Türk’ten Gülşen Coşkun’un haberine göre, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan tüm sitenin kapalı kalmaması için formül arandığını açıkladı.

Wikipedia'ya erisim engeli "Sitede bulunan 2 içerikte, Türkiye ile çeşitli terör gruplarının işbirliği içinde gösterilmesi" gerekçesi ile gelmişti. Türkiye'de mahkeme kararlarını işaret ederek Wikipedia'dan bu içeriklerin kaldırmasını istedi.

BTK Başkanı, süreçte gelinen noktayı Twitter ve YouTube ile ilgili geçmişte yaşanan gelişmeleri hatırlatarak anlattı. BTK Başkanı, 5G teknolojisi hayatımıza girdiğinde nelerin değişeceğini de bir kaç örnekle anlattı.