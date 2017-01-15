BTK Başkanı’ndan WhatsApp uyarısı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle, gönderilen mesajların üçüncü kişiler tarafından okunabildiğine işaret etti.

Sayan, "WhatsApp, uçtan uca şifrelenen mesajlarınızı 'gerektiğinde' okuyabiliyor. Cihazın hafızasında saklanan bir 'anahtar' yardımıyla şifre çözülüyor" tweetini paylaştı.

WhatsApp’ın ‘güvenli ve gizli iletişim garantisi’ verdiğini savunduğu uçtan uca şifreleme sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulunduğu, hükümetlerin şifrelenmiş mesajları bile okuyabileceği iddia edilmişti. WhatsApp uygulamasının sahibi olan Facebook şirketi iddiayı reddetmişti.