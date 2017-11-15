BTK Başkanı Sayan: İntihar oyunu Mavi Balina engellenemiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, oynayanları intihara sürüklediği iddia edilen 'Mavi Balina' oyunu hakkında uyarılarda bulundu ve oyunun sabit bir site üzerinden oynanmadığı için tamamen engellenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

CNN Türk'e konuşan Sayan, oyunun engellenmesine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Direkt bizim ihbarweb.org.tr adresimize ihbar etmesini aynı zamanda hiç vakit kaybetmeden adeta polise ihbar gibi çocuğununu böyle bir şeyinden şüphelendiğini ve emniyet siber dairesinin de bu konudan haberdar olmasını istediğini söylemesi önemli. "

Ailelerin bu taleplerinden sonra BTK'nın devreye girdiğini ifade eden Sayan, o anda bağlantının kesilip kesilemeyeceği ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bu tür intihara yönlendirme olabilecek web sayfaları ile ilgili ve bağlantılarla ilgili gereğini yapıyoruz. Çocuğun intihara gitmemesi için biberi bağlantıdaki öbür taraf ile yurt dışı bağlantısının emniyet güçleri ile işbirliğinde kesilmesini sağlıyoruz. Sanal ortamda çocuklarınız ne yapıyor takip edin. Siz çocuğunuzu her türlü kötülükten ev içinde koruduğunuzu düşünürken internetten açılan dünya ile kötücül işlere maruz bırakıyorsunuz. mavi balina da bu kötü örneklerden biri."