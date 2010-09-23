-BTK BAŞKANI BAZ İSTASYONLARINI SAVUNDU ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, ''Baz istasyonlarının insan sağlığına zararı 15 senedir ispatlanamadı'' dedi. Türkiye Bilişim Derneği'nce düzenlenen Bilişim 2010 etkinliğine katılan Acarer, Türkiye'de yaklaşık 45 bin baz istasyonunun kurulduğunu belirterek, bu baz istasyonlarının ilk kurulurken kuruma gerekli belgelerin getirildiğini ve yerinde ölçüm değerlerinin yapılarak verilen belgelerle uygunluğunun kontrol edildiğini anlattı. Daha sonra belli aralıklarla baz istasyonlarının kontrolden geçirildiğine ve kontrollerinin yapıldığına işaret eden Acarer, şöyle devam etti: ''Baz istasyonları konusunda yanlış bir intiba oluşturuldu. Sanki çevremizdeki bütün elektromanyetik alan baz istasyonlarından kaynaklanıyor gibi bir intiba oluşturuldu. Halbuki şu an çevremizdeki elektromanyetik alanın çok az bir kısmı baz istasyonlarından kaynaklanıyor. Onun dışında elektrikle çalışan her şey bir elektromanyetik alan üretiyor. Tabii öncelikle radyo ve televizyon vericileri geliyor ki bunlar çok güçlü vericiler, onu bırakın kullandığımız saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon ve bilgisayarlar ciddi anlamda elektromanyetik dalga üreten cihazlar ve bunların ürettiği elektromanyetik alanlar da baz istasyonlarından çok daha fazla. Neden derseniz? İnsanlar baz istasyonlarının çok yakınında yaşamıyor. İnsanların yaşama alanları baz istasyonlarının çok yakınında değil. Baz istasyonunun asıl riskli alanı, antenden 4-5 metrelik uzaktaki bir alandır. Onlardan uzaklaştıkça etkisi azalır. Halbuki oturduğumuz odada genellikle televizyon olur, buzdolabı, ütü, çamaşır makinesi ve saç kurutma makinesi gibi cihazlar da yaşam alanlarımıza çok yakındır. Hatta traş makinesinin bile üretiği elektromanyetik alan baz istasyonlarından çok daha fazla.''