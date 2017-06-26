BTK, 102 bin ByLock kullanıcısının konuşma listesini çıkardı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 102 bin kişilik ByLock listesinin internet trafiğini ortaya döktü. 102 bin kişinin ByLock üzerinden hangi gün, nerede, ne kadar yazıştığı bir liste olarak çıkarıldı. İçinde polis, asker, savcı, hâkim, öğretmenlerin bulunduğu belirtilen liste başvuruların geldiği adliyelere gönderildi.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT tarafından hazırlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve oradan da diğer illere gönderilen 102 bin kişilik ByLock listesi bu kez BTK tarafından incelendi. 'FETÖ'cülerin yer aldığı 102 bin kişinin ByLock üzerinden hangi günlerde, nerede ve ne kadar yazışma yaptıkları dosya halinde hazırlanarak başvuruların geldiği adliyelere gönderildi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan "Adliyelerden bize 102 bin kişilik liste gönderildi. Bu listede yer alanların soruşturmaları hangi adliyedeyse biz de raporları hazırlayarak gelen taleplerin hepsine tek tek cevap verdik" dedi.

Sayan, ByLock'çuların konuşma trafiklerini "fatura" benzeri bir metin halinde detaylı olarak çıkardıklarını ifade ederek, "ByLock'çulara ilişkin mahkemelerin bize gönderdiği isimlerin hangi günlerde, nerede, ne kadar yazışma yaptıklarına dair kayıtları çıkararak ByLock kullandıklarını teyit etmiş olduk. ByLock listesine giren herkesin böylelikle hiçbir bahanesi kalmadı. Hepsinin detaylı konuşma trafiklerinin çıkarılması ile ByLock kullandıklarını bir kez daha tespit etmiş olduk" diye konuştu.

UYAP ile süreç hızlandı

Sayan, Adalet Bakanlığı ile Ulusal Yargı Ağı Projesi'ne (UYAP) entegre olmak için imzaladıkları protokol kapsamında adli mercilerin 'FETÖ' ile ilgili taleplerini daha seri halde sistemlere girdiklerini de ifade ederek, böylelikle 'FETÖ' ile ilgili müracaatların anında işleme alınarak 'FETÖ'cülere ait bilgileri adli kanallara ulaştırdıklarını anlattı.

"Bylock kullanmadım' demek anlamsızlaşacak"

Saadet Partisi'nin (SP) Antalya il yöneticilerinden, hayır kampanyasının etkin isimlerinden Avukat Ali Aktaş, listeyle ilgili bir görsel paylaştığı tweet'inde şunları syledi:

"BTK Bylock IP'sine bağlanma tarihlerini de gösteren 'İnternet Bağlantı (CGNAT) iletişim sorgu sonuçları'nı göndermeye başlamış. Bu teknik bilgi karşısında 'ben Bylock kullanmadım' demek anlamsızlaşacak. Liste yanlışlıkları da bu bilgiyle düzeltilmiş olacak. Teknoloji çağında 'Bylock kullanmadım' demek mümkün olmadığı halde inkar ile 'örgütsel tavır' ortaya çıkartılmış oldu. Tavan tabanı yaktı. Cemaat mütevelli ve yöneticilerinde bylock yok denecek kadar az. Bylock hep 'ibadet' kısmında. Bunun saklatılması onları örgüt yaptı/yapıyor. Saçma sapan hukuki atraksiyonlar üzerinden gitme yerine 'ibadet kısmıyız' savunmasına cesaretle yürünmeliydi. Tavan tabanı inkarla yaktırdı. Söylediği yalana dönüp sonradan kendisi inanan garip insanlar da var. İnanıyor ve hatta kuvvetle savunuyor. Tweete cevaplardan anladığım bu."