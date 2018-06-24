BTK 100 hacker görevlendirdi: ‘Provokatif paylaşımlar' yetkililere bildirilecek

BTK’nın özellikle ‘Whatsapp, Twitter, Facebook ve Instagram’ gibi sosyal medya platformlarında ‘manipülatif haberlerin yayılmaması için’ özel bir birim görevlendirdiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, BTK binası içerisinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) görev yapacak 100 ‘beyaz hacker'ın ‘provokatif paylaşımların kaynağına ulaşarak' bunu ilgili mercilere iletecek.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan "Ulusal siber güvenlik çalışmaları kapsamında 970 kurum ve kuruluşta 2 bin 397 kişi Siber Olaylara Müdahale Ekibi personeli USOM tarafından siber tehditlerle ilgili anlık olarak koordine edilmektedir. Seçim öncesi alınması gereken temel güvenlik tedbirleri 25 Nisan itibari ile 970 kurum ve kuruluş ile paylaşılmıştır. USOM Güvenlik Operasyonları Merkezi tarafından iletişim sektöründe yer alan operatörler ve internet servis sağlayıcılar ile altyapı seviyesinde siber saldırılar takip edilmektedir. Kritik kurum ve kuruluşların internete açık servislerinin hizmet sürekliliği takip edilmektedir" dedi.

BTK'dan daha önce yapılan açıklamada da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin olduğu gün sosyal medyada ‘anormal yayınlar'ın engellenmesi için ortak çalışma yapıldığı bildirilmişti.

Son olarak, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, bazı anket şirketlerinin ‘sandık çıkış anketi' adı altında manipülasyon yapabileceğini öne sürmüştü.