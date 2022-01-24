BtcTurk'te yaşanan erişim sorunu çözüldü

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından olan BtcTurk'e erişim sorunu saatler sonra giderildi.

Yerli kripto para borsası BtcTurk'e kullanıcılar dün akşam saat 21.00'den itibaren yaklaşık 13 saat erişim sağlanamadı. Siteye girenleri karşılayan 'teknik sorun' açıklaması, geçen yıl kimi yerli kripto para borsalarında yaşananlar nedeniyle kullanıcılar arasında paniğe neden olarak, çeşitli söylentilerin yayılmasına neden oldu.

Yaşanan panik üzerine şirketin kurucusu Kerem Tibuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını ve teknik ekibin çalıştığını söyleyerek, "Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" dedi.