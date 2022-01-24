BtcTurk'te yaşanan erişim sorunu çözüldü

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından olan BtcTurk'e erişim sorunu saatler sonra giderildi.
Yerli kripto para borsası BtcTurk'e kullanıcılar dün akşam saat 21.00'den itibaren yaklaşık 13 saat erişim sağlanamadı. Siteye girenleri karşılayan 'teknik sorun' açıklaması, geçen yıl kimi yerli kripto para borsalarında yaşananlar nedeniyle kullanıcılar arasında paniğe neden olarak, çeşitli söylentilerin yayılmasına neden oldu.
Yaşanan panik üzerine şirketin kurucusu Kerem Tibuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını ve teknik ekibin çalıştığını söyleyerek, "Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" dedi.
Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Değerli kullanıcılarımız, servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."
Sorun giderildi
Erişim sorunundan yaklaşık 13 saat sonra BtcTurk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli kullanıcılarımız, #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir. Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kriptopara bakiyelerini görebilirsiniz.
Diğer tüm işlemler sırasıyla aktif hale getirilecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaya devam edecektir. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz."