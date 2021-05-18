BtcTurk, 516 bin kullanıcının verilerinin sızdırıldığını kabul etti

Kripto para borsalarından olan BtcTurk, günlerdir gündemde olan sızıntı iddialarını doğruladı. BtcTurk 2018 yılında 516 bin 954 adet kullanıcının verisinin sızdırıldığını açıkladı. Şirket bu tarihten sonra kaydolan kullanıcıların veri ihlalinden etkilenmediğini ve bakiyelerinin güvende olduğunu belirtti.

BtcTurk’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların fonları ile ilgili hiçbir sorun ve sızıntının BtcTurk kaynaklı olmadığı vurgulandı. Öte yandan günlerdir gündem olan ve borsanın yalanladığı sızıntı iddialarının bir kısmı teyit edildi.

BtcTurk, iddia edilen sızıntının ve ortaya konan örnek verilerin, iş ortaklığı içerisinde olunan kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından önce, Temmuz 2018 tarihinde sistem dışına çıkartılan veri setlerinden birinin taslak hali olduğunu vurguladı.

Bu da Temmuz 2018 tarihinden önce kayıt olan 516 bin 954 kullanıcının verilerinin, Temmuz 2018 tarihinde sızdırıldığını göstermekte. Kullanıcıların şifreleri veya bakiye bilgileri ile banka hesapları sızdırılmazken, 8 kalem önemli verisinin sızdırıldığı doğrulandı.

BtcTurk kullanıcılarının sızdırılan verileri arasında şunlar yer alıyor:

-BtcTurk’te kayıtlı Ad Soyad, TC Kimlik Numarası ve kullanıcı numarası,

-BtcTurk’te kayıtlı e-posta bilgisi,

-BtcTurk’te kayıtlı adres bilgisi,

-BtcTurk’te kayıtlı doğum tarihi

-BtcTurk’te kayıtlı cep telefonu numarası,

-Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş tarihi,

-Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş yapılan IP adresi ve,

geri döndürülemez şekilde PBKDF2 algoritması ile maskelenmiş kullanıcı şifreleri.

BtcTurk, sızdırılan veriler arasında ise özçekim kayıtları, banka hesapları, finansal şifreler ve nitelikli verilerin olmadığını bir kere daha vurguladı.