-BSO'DAN ERBİL'DE KONSER ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO) yarın Irak'ın Erbil kentinde 23 Nisan konseri verecek. Gürer Aykal'ın yöneteceği konsere piyanist Gülsin Onay solist olarak katılacak. Türkiye'nin ilk özel, akademik, uluslararası sanat topluluğu olan Bilkent Senfoni Orkestrası doğum yeri Erbil olan Bilkent Üniversitesinin kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın adını alan ''Erbil Koleji Konser Salonu''nda konser gerçekleştirecek. Konseri, sanat hayatı başarılarla dolu devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetecek. Piyano eğitimine üç buçuk yaşında başlayan ve ilk konserini altı yaşında veren piyanist Onay, Erbil'de verilecek konsere solist olarak katılacak.