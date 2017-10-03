BSL'de yeni sezon 33. Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'yle açılıyor

Fenerbahçe Doğuş ile Banvit yarın Ankara\'da karşı karşıya gelecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 2017-2018 sezonu, yarın oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası finaliyle başlıyor.

Avrupa\'nın En İyi Ligi olarak gösterilen BSL\'de 2017-2018 sezonu, son lig ve Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile tarihinin ilk Türkiye Kupası zaferini yaşayan Banvit\'in oynayacağı 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final Müsabakası ile start alacak.

Ankara Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak.

İlki 1985\'te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Final Müsabakası, statü olarak ligin ve Türkiye Kupası\'nın son şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. Geçen sezon Ankara\'da düzenlenen Türkiye Kupası\'nı müzesine götüren Banvit ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Doğuş, bu anlamlı maçta kozlarını paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı en çok müzesine götüren takım unvanı halen Anadolu Efes\'te. Lacivert-Beyazlı ekip tarihinde 10 kez bu kupayı kazanarak bu alanda en başarılı takım olarak öne çıkıyor. Bu organizasyonda 10 kez final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes ekip, 10 final müsabakasının tamamından galip ayrılmıştı.

Geçen sezon Euroleague Kupası\'nı müzesine götüren, ligin Play-Off Final Serisi\'nde de Beşiktaş Sompo Japan\'ı 4-0\'lık seri sonrasında mağlup ederek lig şampiyonluğuna ulaşarak tarihinin en başarılı sezonunu geride bırakan Fenerbahçe Doğuş ise dev finalde yeni sezona kupayla \'merhaba\' demek için forma terletecek. Sarı-Lacivertliler, bugüne dek bu kupada 8 kez final oynayıp 6 kez mutlu sona ulaştı. Tarihinin ilk kupasını geçen yıl Türkiye Kupası zaferiyle elde eden Banvit ise, Ankara Spor Salonu\'nda ikinci kez kupa kaldırmak istiyor.

ANKARA / DHA