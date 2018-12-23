BŞB Erzurumspor ile Kayserispor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta BŞB Erzurumspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanından beraberlikle dönen BŞB Erzurumspor, sahasında Kayserispor'la da berabere kalarak 2018'i puanla kapattı. Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle tırmanışa geçen Kayserispor ise Erzurum deplasmanından aldığı puanla yükselişini sürdürdü.
Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçın 32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner sonrası karambolde kalan topla buluşan Sapunaru, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 45+4. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu yapar Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor'a karşı daha etkili oynayan BŞB Erzurumspor, yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Kayserispor ilk yarıyı 19, BŞB Erzurumspoer da 16 puanla kapattı.