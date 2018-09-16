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Brunson'un eşi, Diriliş Kilisesi'nde pazar ayinine katıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne gelerek, pazar ayinine katıldı

16 Eylül 2018 14:55

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi\'ne gelerek, pazar ayinine katıldı.
Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı\'ndaki Diriliş Kilises\'ne geldi. Norine Brunson, kiliseye daha önce yürüyerek gelirken, bu kez yaklaşık 1 kilometreyi taksiyle geldi. Taksiden inen Brunson, hızlı adımlarla kiliseye girdi. Sivil polisler, her pazar olduğu gibi kilisenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı olan Türk bayrağının ise yerinde durduğu görüldü.

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