Brunson'ın kızı: Koz olarak kullanılan babam İsa Mesih adına acı çekiyor

ABD’de katıldığı bir panelde konuşan Pastör Andrew Brunson’ın kızı Jacqueline Furnari, babasının tutukluluk sürecini anlattı. Furnari, "Uydurma olan bu davada babamı pazarlık kozu olarak kullananlar, ona İsa Mesih adına acı çektiriyor” dedi.

Euronews’ün haberine göre, Furnari, 1993’ten beri Türkiye’de küçük bir Protestan kilisesinin rahipliğini yapan babasının tutuklandığını, iki ay boyunca avukatıyla görüşemediğini ve sekiz kişilik koğuşta 22 kişiyle beraber kaldığını dinleyicilere anlattı.

Türk vatandaşı olmayanların bu gibi davalarda sınır dışı edildiğini belirten Furnari, babasının durumunda farklı bir prosedür izlendiğini söyledi. Furnari, “İki yıldır devam eden dava, suçlamaların asılsız olduğunu kanıtlamıştır. Uydurma olan bu davada babamı pazarlık kozu olarak kullananlar, ona İsa Mesih adına acı çektiriyor” dedi.

"Hayatı çalındı"

Babasının bu süreçte kendi mezuniyetini ve düğününü kaçırdığını belirten Furnari, dedesinin de vefat ettiğini ama cenaze törenine babasının katılamadığını ifade etti.

“Kendisine en çok acı veren şey de bu oldu, bu kadar sürenin hayatından çalınmış olması” şeklinde konuşan genç kadın, “Bu noktada yapabileceğimiz tek şey onun için dua etmek. Hepinizden babamın serbest bırakılması için ve inançlarından dolayı eziyet görenler adına dua etmenizi rica ediyorum” dedi.

“Geri dönmesi gerekiyor”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise önceki gün katıldığı bir toplantıda “Rahip Brunson’ın evine, ABD’ye dönmesi için elimizden gelen tüm çabaları veriyoruz” demiş, “Haksız yere tutuluyor. Büyük devletimizde özgürce dinini yaşayabilmesi için buraya geri dönmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Kongresi de Brunson’ın tutukluğu ve Ankara’nın Moskova’dan satın aldığı S-400 füzelerinin F-35 uçaklarının teknik özelliklerine erişme riskinden dolayı bu uçakların Türkiye’ye teslimatını geçici olarak durdurmuştu. Brunson’ın ev hapsinin devam etmesi nedeniyle ABD yönetimi Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulamıştı.