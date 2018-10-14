BRUNSON'I ABD'YE GETİREN ASKERİ UÇAK ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİ (4)

** Elini Trump\'ın omuzuna koyarak dua etti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim (DHA) - İZMİR\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Brunson\'u ABD\'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü\'ne indi.

Brunson\'ı havalimanında yetkililer karşıladı. Brunson daha sonra Başkan Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray\'a geçti.

Buradaki görüşmede Başkan Trump, rahip Brunson\'a, \"Sormam gerek, Türkiye\'ye bir daha gitmek ister misiniz?\" diye sordu. Brunson, bu soruya \"Türkiye\'yi çok seviyorum, Türk halkını çok seviyorum\" karşılığını verdi. Trump da \"Türkler harika insanlar. Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür ediyorum, çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz\" dedi.

Brunson, Trump’a \"Bizim için çok mücadele ettiniz\" dedi, elini Trump’ın omuzuna koyarak dua etti.

Trump, \"Bu arada Türkiye ile herhangi bir anlaşma olmadı\" ifadesinin kullandı.

Brunson’ın oğlu ve kızı, Trump ve Pence’e teşekkür etti.